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Аналітики ISW назвали зброю, на яку Росія робить ставку перед зимою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Аналітики ISW назвали зброю, на яку Росія робить ставку перед зимою
Російська ставка на балістичні ракети та спроба скористатися дефіцитом Patriot можуть стати одним із ключових елементів зимової кампанії РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Москва прагнутиме виснажити не лише українські сили оборони, а й здатність країни протистояти російським атакам узимку

Росія переорієнтовує виробничі зусилля на балістичні ракети напередодні зими. Кремль розраховує, що дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot дозволить завдати Україні масштабної шкоди та послабити її здатність до опору. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики вважають, що переорієнтація російського виробництва на балістичні ракети пов'язана з наміром Москви використати майбутню зиму для тиску на Україну.

«Переорієнтація Росією виробничих зусиль на балістичні ракети сприятиме зусиллям Росії використати майбутню зиму, щоб зламати волю України до боротьби», – йдеться у звіті ISW.

За оцінкою аналітиків, Кремль може розраховувати на дефіцит українських ракет-перехоплювачів Patriot. Це, на думку ISW, створює для Росії можливість посилити удари по українських містах та інфраструктурі.

Росія робить ставку на війну на виснаження

ISW пов'язує російську стратегію з розрахунком диктатора Володимира Путіна на війну на виснаження. Кремль, як вважають аналітики, виходить із того, що російські війська зможуть зберігати наступальну ініціативу, одночасно завдаючи ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

У такому сценарії Москва прагнутиме виснажити не лише українські сили оборони, а й здатність країни протистояти російським атакам узимку.

«Теорія перемоги Путіна ґрунтується на передумові, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо російські війська збережуть ініціативу та просуватимуться по всьому театру військових дій нескінченно довго, одночасно знищуючи українські міста та інфраструктуру», – йдеться в аналізі.

Дефіцит Patriot може вплинути на переговори

Аналітики наголошують, що системи Patriot відіграють особливу роль у захисті України від російських балістичних ракет. Тому скорочення запасів перехоплювачів може стати для Росії додатковою можливістю для масованих ударів.

В ISW припускають, що це може мати наслідки і для дипломатичного процесу. «Дефіцит українських ракет Patriot дає Росії можливість завдати дуже серйозної шкоди Україні протягом наступної зими, і тому сприятиме затримці змістовних переговорів та затягуванню війни», – зазначають аналітики.

За їхньою оцінкою, різке скорочення постачання ракет-перехоплювачів Patriot може сприяти затягуванню війни до 2027 року. Водночас ISW підкреслює, що поки Кремль вважає військовий шлях досягнення своїх максималістських цілей реалістичним, Москва не матиме достатніх стимулів для суттєвих поступок на переговорах.

Як повідомлялось, Україні та її партнерам потрібно зосередитися не лише на перехопленні російських балістичних ракет, а й на знищенні підприємств, де їх виробляють, та пускових установок на території Росії. Для цього Києву необхідні західні засоби ураження та розвідувальна інформація для наведення на цілі. 

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Теги: ISW обстріл російська ракета балістичні ракети росія

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