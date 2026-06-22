Волонтер віддав шахраю $30 тис. за неіснуючі дрони: справу передано до суду

Після отримання готівки обіцяну техніку волонтер так і не побачив, а «постачальник» перестав виходити на зв'язок

У Києві перед судом постане 35-річний чоловік, який привласнив гроші волонтера, призначені для купівлі безпілотників для Збройних Сил України. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі Солом’янського управління поліції встановили, що наприкінці минулого року фігурант представився підприємцю-волонтеру «надійним постачальником» та запропонував придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за ціною, значно нижчою за ринкову.

Переконавши покупця, зловмисник отримав від нього $30 тис. і пообіцяв доставити дрони впродовж кількох днів. Проте після отримання готівки обіцяну техніку волонтер так і не побачив, а «постачальник» перестав виходити на зв'язок.

Правоохоронці розшукали шахрая та зібрали докази його провини. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури обвинувальний акт за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах) уже скеровано до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. За даними джерел «Главкома», підозрюваним є власник та директор ТОВ «Дроніка» Богдан Довбиш. Його підприємство створено у листопаді 2022 року і завершило минулий рік із чистим прибутком на суму 5,38 млн грн.

До слова, поліція Київщини спільно зі Службою безпеки України викрили 57-річного іноземця, який налагодив схему збагачення на допомозі для українських захисників. Зловмисник привласнював майно, яке мало йти на фронт, та продавав його «на сторону». Слідство встановило, що 57-річний іноземець підробляв акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та надавав їх директору одного з благодійних фондів, зазнаючи у документах недостовірні відомості про нібито передачу майна для потреб ЗСУ.