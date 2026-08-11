Нічна атака на Україну. Росія запустила 120 дронів і балістичні ракети

Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя

У ніч на 11 серпня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 10 серпня росіяни запустили по Україні 120 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». Більшість ударних безпілотників, за даними Повітряних сил, були реактивними.

Також противник застосував протикорабельні ракети «Циркон» та балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23». Пуски здійснювалися з території Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської областей Росії, а також з окупованих територій Донецької області та Криму.

Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 98 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 21 локації. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на п'яти локаціях.

Як повідомлялось, у ніч на 11 серпня російські окупанти атакували балістичними ракетами Київ. Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждала одна людина. ДСНС оприлюднила кадри з місць ударів