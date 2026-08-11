Зеленський назвав три ознаки підготовки Росії до нової ескалації

Президент закликав партнерів України не зволікати з відповіддю на дії Кремля

Президент Володимир Зеленський заявив, що дії Росії свідчать про підготовку Москви не до завершення війни, а до її подальшого загострення. Про це глава держави написав у соцмережах після чергової масованої атаки РФ на Україну, пише «Главком».

За словами Зеленського, на підготовку Кремля до нової ескалації вказують три ключові фактори: нарощування виробництва балістичних ракет, залучення північнокорейського озброєння та підготовка мобілізації.

«Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації», – наголосив президент.

Зеленський також розповів про наслідки нічної російської атаки. У Запоріжжі, за його словами, РФ завдала ударів північнокорейською балістикою, «Цирконами» та КАБами. Станом на момент його повідомлення було відомо про шістьох загиблих і 19 поранених.

«Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі», – зазначив глава держави. Він повідомив, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з місць влучань.

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні та Харкові російські війська влучили по підстанціях, через що сталися відключення електроенергії. Також під ударом були Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Загалом Росія застосувала по Україні понад 120 дронів, більшість із яких, за словами Зеленського, були реактивними «Шахедами».

Президент закликав партнерів України не зволікати з відповіддю на дії Кремля. «Реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО – все це потрібно, щоб у миру був шанс», – заявив Зеленський.

До слова, у ніч на 11 серпня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. З 18:00 10 серпня росіяни запустили по Україні 120 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». Більшість ударних безпілотників, за даними Повітряних сил, були реактивними.

Також противник застосував протикорабельні ракети «Циркон» та балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».