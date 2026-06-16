Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів

Зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису»

У Київській області активізувалися шахраї, які видають себе за представників інтернет-провайдерів і викрадають гроші з рахунків громадян через програми віддаленого доступу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису». Під приводом ліквідації проблеми або проведення діагностики аферисти пропонують абоненту встановити на телефон чи комп'ютер спеціальний застосунок.

Насправді такі програми дають шахраям повний віддалений доступ до гаджета. Отримавши контроль над пристроєм, вони викрадають паролі, персональні дані та реквізити банківських карток, після чого знімають гроші з рахунків.

Правоохоронці нагадують базові правила безпеки:

Офіційні інтернет-провайдери ніколи не просять клієнтів встановлювати сторонні програми під час телефонної розмови.

Заборонено передавати стороннім особам SMS-коди підтвердження, паролі та реквізити карток.

Не варто переходити за підозрілими посиланнями або завантажувати невідомі файли.

Не варто переходити за підозрілими посиланнями або завантажувати невідомі файли. У разі виникнення сумнівів необхідно самостійно перетелефонувати до підтримки свого провайдера за номером, що вказаний на його офіційному сайті.

У поліції закликають громадян окремо попередити про цю схему літніх родичів, які найчастіше стають жертвами таких маніпуляцій. Якщо ж ви або ваші близькі все-таки передали дані аферистам, необхідно негайно звернутися до правоохоронців за спецлінією 102.

Раніше «Главком» попереджав, що в Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії. Шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.