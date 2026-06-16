Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів
У поліції закликають громадян попередити про шахрайську схему літніх родичів, які найчастіше стають жертвами
фото: поліція Київщини

Зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису»

У Київській області активізувалися шахраї, які видають себе за представників інтернет-провайдерів і викрадають гроші з рахунків громадян через програми віддаленого доступу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису». Під приводом ліквідації проблеми або проведення діагностики аферисти пропонують абоненту встановити на телефон чи комп'ютер спеціальний застосунок.

Насправді такі програми дають шахраям повний віддалений доступ до гаджета. Отримавши контроль над пристроєм, вони викрадають паролі, персональні дані та реквізити банківських карток, після чого знімають гроші з рахунків.

Правоохоронці нагадують базові правила безпеки:

  • Офіційні інтернет-провайдери ніколи не просять клієнтів встановлювати сторонні програми під час телефонної розмови.
  • Заборонено передавати стороннім особам SMS-коди підтвердження, паролі та реквізити карток.
    Не варто переходити за підозрілими посиланнями або завантажувати невідомі файли.
  • У разі виникнення сумнівів необхідно самостійно перетелефонувати до підтримки свого провайдера за номером, що вказаний на його офіційному сайті.

У поліції закликають громадян окремо попередити про цю схему літніх родичів, які найчастіше стають жертвами таких маніпуляцій. Якщо ж ви або ваші близькі все-таки передали дані аферистам, необхідно негайно звернутися до правоохоронців за спецлінією 102. 

Раніше «Главком» попереджав, що в Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії. Шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

Читайте також:

Теги: Київ інтернет поліція афера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готова ділитися своїм досвідом збиття ворожих дронів із партнерами
Україна навчилась збивати 97% «Шахедів» – WSJ
23 травня, 18:36
Зеленський і Тихановська обговорили незалежність Білорусі від Росії
Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
26 травня, 14:19
Вячеслав Непоп під час виїзду на пошкоджені об’єкти нагадав, що отримати допомогу у випадку пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
27 травня, 08:33
Майже 20 тис. випускників столичних шкіл виходять у доросле життя
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників
29 травня, 12:51
Жителі Петербурга поскаржилися на масштабний збій через форум Путіна
Петербург залишився без мобільного інтернету: причина
3 червня, 17:23
Всі обставини нічного переслідування встановлюють слідчі
У Києві нетверезий водій без номерів протаранив три авто патрульних, які його блокували
8 червня, 10:18
У Києві ж 44% громадян проживають не за місцем реєстрації. На майбутніх повоєнних виборах столиця України як місто-магніт для внутрішньої міграції стикнеться з низкою проблем
Майже третина українців живе не за місцем реєстрації, у Києві – майже половина: дослідження
12 червня, 19:18
У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення
Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі
Вчора, 13:04
Місцями можливі літні короткочасні дощі
Дощі відступають, іде літнє тепло: як зміниться погода в Києві до 20 червня
Сьогодні, 09:51

Новини

Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів
Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів
Гроза, град і шквали: на Київ та область насувається негода
Гроза, град і шквали: на Київ та область насувається негода
Продавав авто, ввезені для потреб ЗСУ: у Києві затримано псевдоволонтера
Продавав авто, ввезені для потреб ЗСУ: у Києві затримано псевдоволонтера
Зняття з обліку за $30 тис.: у столиці затримано юриста з фейковим посвідченням полковника
Зняття з обліку за $30 тис.: у столиці затримано юриста з фейковим посвідченням полковника

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua