Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»
Енергетики ркомендують не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00
ілюстрація: glavcom.ua

Енергетики дали пораду українцям

У понеділок, 12 серпня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться. Про це повідомило «Укренерго».

«Завтра, 12 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

Водночас енергетики радять споживати електроенергію ощадливо протягом усієї доби і не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, що в неділю, 11 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
Теги: електроенергія відключення світла Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
«Укренерго» закликало перенести користування потужними електроприладами – прасками чи електрочайниками на період з 11:00 до 15:00 год.
«Укренерго» назвало час, коли слід використовувати енергозатратні прилади
30 липня, 16:25
Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду
Ще більше світла. «Укренерго» повідомило гарні новини
29 липня, 11:01
Уніфікований тариф суперечить європейському законодавству
Нацкомісія планує змінити формування тарифів на розподіл електрики
29 липня, 09:59
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 25 липня: де і коли не буде електроенергії
24 липня, 18:39
Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним
Як спека впливає на відключення світла? Відповідь глави «Укренерго»
19 липня, 10:09
Уряд затвердив операційний план заходів з реалізації у 2024-2026 роках Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року
Уряд ухвалив низку рішень для розбудови енергосистеми
18 липня, 15:55
«Через борги, які накопичувались, і компанії не могли розрахуватись з банками і далі реалізовувати проєкт»
Борги в зеленій енергетиці ослаблюють інтерес інвесторів до будівництва нових потужностей – Конеченков
14 липня, 16:56
«Припинити відключення світла не можна, бо електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів в країні»
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Події в Україні

Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»
Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
27K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
20K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
19K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua