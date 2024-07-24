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Графіки відключень світла на 25 липня: де і коли не буде електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключень світла на 25 липня: де і коли не буде електроенергії
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

ДТЕК повідомив, в які години очікується дефіцит електроенергії

ДТЕК за вказівкою «Укренерго» повідомляє: 25 липня графіки відключень будуть застосовуватись з 16:00 до 22:00.

Як зазначив ДТЕК, в українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, з 16:00 та до кінця доби у місті Київ та тринадцятьох областях України буде застосовуватись одна черга відключень світла.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: електроенергія енергетика відключення світла Укренерго ДТЕК

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