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Жорсткі відключення світла повернуться? Прогноз Міненерго

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Жорсткі відключення світла повернуться? Прогноз Міненерго
Таких відключень, як у липні, ймовірно, вже не буде
фото: Unsplash

Ситуація в енергосистемі України значно стабілізувалася

Навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

За словами посадовиці, ситуація в енергосистемі України значно стабілізувалася. Зокрема, цьому сприяло завершення планових ремонтів на атомних електростанціях. Тому, наприклад, цими вихідними відключень світла не прогнозують.

«Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як у липні, у нас не буде. Але треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему», – зауважила Гринчук.

Нагадаємо, що в суботу, 10 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія відключення світла

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