Чи будуть відключення світла 11 серпня: прогноз «Укренерго»

Користуватися потужними електроприладами краще з 11:00 до 15:00

Енергетики дали пораду українцям

У неділю, 11 серпня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться. Про це повідомило «Укренерго».

Завтра, 11 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть», – йдеться в повідомленні.

Водночас енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що в суботу, 10 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію.

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.