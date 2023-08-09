У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення

Незадоволені росіяни перекрили вулицю, щоб привернути увагу чиновників

У російській Махачкалі, столиці Дагестану, вже три дні немає світла. Через це люди вийшли на протести. Відео заворушень поширила російська журналістка Ксенія Собчак.

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Вона розповіла, що протестувальники перекрили вулицю Гаджієва. За словами місцевих, більша частина міста вже три дні перебуває без електрики. Також є перебої з водою – через відсутність електроенергії не працюють насоси. У дагестанській столиці нині тримаються високі температури, але люди не можуть користуватися кондиціонерами та холодильниками.

«У зв'язку з цим незадоволені громадяни перекрили вулицю Магомеда Гаджієва, люди намагаються привернути увагу чиновників та просять вирішити проблему. Після того, як учасники акції організували стихійні барикади, а співробітники поліції закликали їх розійтися, в уряді Дагестану заявили, що на місце виїхав міністр енергетики та тарифів Республіки Дагестан Марат Шихалієв та представники мерії. Окрім того, очікується і поява директора Дагенерго», – поінформувала Собчак.



За даними Махачкалінських міських електричних мереж, через аномальну спеку в місті лише за добу згоріли чотири трансформатори.

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На опублікованих відео з місця заворушень видно, що протестувальники влаштували на вулиці пожежі.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Наразі відомо про 60 постраждалих, вісьмох зниклих безвісти і щонайменше одну жертву.

Крім того, сьогодні у Ставропольському краї РФ горіла військова частина.