Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення
У Дагестані спалахнув протест
фото: скриншот відео

Незадоволені росіяни перекрили вулицю, щоб привернути увагу чиновників

У російській Махачкалі, столиці Дагестану, вже три дні немає світла. Через це люди вийшли на протести. Відео заворушень поширила російська журналістка Ксенія Собчак.

Вона розповіла, що протестувальники перекрили вулицю Гаджієва. За словами місцевих, більша частина міста вже три дні перебуває без електрики. Також є перебої з водою – через відсутність електроенергії не працюють насоси. У дагестанській столиці нині тримаються високі температури, але люди не можуть користуватися кондиціонерами та холодильниками.

«У зв'язку з цим незадоволені громадяни перекрили вулицю Магомеда Гаджієва, люди намагаються привернути увагу чиновників та просять вирішити проблему. Після того, як учасники акції організували стихійні барикади, а співробітники поліції закликали їх розійтися, в уряді Дагестану заявили, що на місце виїхав міністр енергетики та тарифів Республіки Дагестан Марат Шихалієв та представники мерії. Окрім того, очікується і поява директора Дагенерго», – поінформувала Собчак.
 
За даними Махачкалінських міських електричних мереж, через аномальну спеку в місті лише за добу згоріли чотири трансформатори. 

На опублікованих відео з місця заворушень видно, що протестувальники влаштували на вулиці пожежі.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Наразі відомо про 60 постраждалих, вісьмох зниклих безвісти і щонайменше одну жертву.

Крім того, сьогодні у Ставропольському краї РФ горіла військова частина.

Теги: росія протест електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Сергій Миронов стверджує, що українці нібито погрозами вимагають росіян здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури
Росіяни в істериці закликають бити ракетами по українським call-центрам
8 серпня, 13:11
Рятувальники загасили пожежу у Синельниківському районі
Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)
7 серпня, 07:58
Безпілотник «Ланцет» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)
3 серпня, 15:43

Соціум

У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення
У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення
Вибух на заводі під Москвою: десятки поранених, є загиблі і зниклі безвісти
Вибух на заводі під Москвою: десятки поранених, є загиблі і зниклі безвісти
Міг передавати дані РФ. У Німеччині заарештовано чиновника військових закупівель
Міг передавати дані РФ. У Німеччині заарештовано чиновника військових закупівель
У Росії палає військова частина (відео)
У Росії палає військова частина (відео)
На Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ
На Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ
«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад
«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
55K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
35K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
31K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
25K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
23K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Новини

Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Вчора, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту