CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном

Міністр оборони США Піт Гегсет став головним медійником президента Трампа у війні з Іраном

Через місяць після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Перед початком перших бомбардувань, коли радники зазвичай наголошують на ризиках – таких як закриття Ормузької протоки чи економічний шок – Гегсет применшував ці загрози та активно підтримав ідею спільної з Ізраїлем операції. Хоча він не має глибокого досвіду військового керівництва, його впевненість та войовнича риторика стали саме тим, чого Трамп очікував від очільника оборонного відомства.

У Пентагоні сформувався специфічний розподіл обов'язків: генерал Ден Кейн відповідає за розробку стратегії та оперативні факти, тоді як Гегсет фокусується на формуванні переможного наративу для американських платників податків. У своїх численних брифінгах він часто критикує пресу за висвітлення втрат або витрат на війну, звинувачуючи журналістів у спробах виставити президента в поганому світлі. Навіть коли ситуація на енергетичних ринках наближається до критичної межі, Гегсет продовжує наполягати на тому, що США перемагають виключно на власних умовах, а будь-які прояви непередбачуваності в ході кампанії заперечує.

Така активність допомогла Гегсету зміцнити свої позиції в Білому домі після низки попередніх помилок, зокрема використання незахищених месенджерів для обговорення воєнних планів. Дональд Трамп публічно висловлює задоволення «патріотичною натурою» міністра і навіть жартує, що Гегсет настільки захоплений процесом, що не хоче швидкого завершення конфлікту. Водночас на закритих брифінгах для законодавців міністр поводиться значно обережніше, суворо дотримуючись заготовленого сценарію та уникаючи прямих відповідей на запитання про довгострокові цілі адміністрації.

Попри оптимізм Гегсета перед камерами, реальна ситуація залишається напруженою. Іранська блокада Ормузької протоки вже тисне на світові ринки, а час до початку масштабної енергетичної кризи стрімко скорочується. Трамп продовжує зважувати варіанти із залученням наземних військ для контролю над іранським ураном, попри ризики великих жертв та втягнення країни у тривалу війну. Поки дипломатичні зусилля перебувають на початковій стадії, Гегсет залишається ключовим інструментом адміністрації для утримання громадської підтримки військової кампанії.

Нагадаємо, під час виступу в Білому домі президент США зазначив, що міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн висловили розчарування перспективою перемир’я з Іраном.

За словами Трампа, військове керівництво було налаштоване виключно на остаточну перемогу, тоді як сам він вважає конфлікт фактично виграним і близьким до врегулювання.

До слова, Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.