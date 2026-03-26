Олена Тополя вперше відреагувала на звинувачення у мобілізації блогера Беспалова: деталі скандалу

Блогер Беспалов після зникнення показався у військовій формі

Олена Тополя відреагувала на звинувачення у причетності до мобілізації блогера-пліткаря Богдана Беспалова. Співачка дала відповідь на питання підписників у коментарях під своїм дописом в Instagram. Про це пише «Главком» із посиланнямна допис.

Реакція Олени Тополі на звинувачення у мобілізації блогера

Користувачі під нещодавнім дописом співачки почали писати коментарі про те, що вона може бути причетна до зникнення та врешті мобілізації блогера Богдана Беспалова. Олена Тополя вперше відреагувала на чутки та дала відповідь на питання користувачів.

фото: Іnstagram.com/alyoshasinger

«Я нікого не прибирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирають. Давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові та здатні можуть опинитися там. Це не я придумала, це воєнний стан країни. Всім гарного дня!» – написала співачка.

Заява блогера Беспалова про його зникнення

Напередодні Богдан Беспалов зник із соцмереж, а згодом повідомив, що його «замовили». Він заявив, що це не Тіна Кароль, але теж відома співачка.

«Людинка, яка мене замовила, співачка. Ні, це не Тіна Григорівна. Ви вже знаєте відповідь про кого йде мова. Постаралась докласти зусилля до зникнення не тільки мене, але й ще кількох людей. Немедійних хлопців, але які з якихось причин «насолили», скажемо так. Використовуючи зв'язки в поліції, в ТЦК вона так і не зрозуміла, що її кар'єра буде настільки заплямована. Якщо ти так багато років на сцені і залишаєшся за бортом, в лізі 3-5 ешелону шоу-бізнесу, то вже навряд чи станеться диво», – розповів Беспалов у своєму YouTube-каналі.

фото: скриншот BespaLOVmedia/YouTube

Ім’я співачки блогер не назвав, однак користувачі припустили, що мова йде про Олену Тополю. Річ у тім, що напередодні канал Беспалова неодноразово коментував ситуацію з шантажем Олени Тополі її приватними відео.

Коментар команди блогера про причетність Олени Тополі до його зникнення

Після цього Олена Тополя згадала ім’я блогера під час інтерв’ю на YouTube-каналі Раміни Есхакзай. Вона висловилася про його зникнення. Це згодом прокоментували на сторінці блогера у соцмережі Тhreads.

фото: скриншот Тhreads

«Замовчувати ніхто не буде. Пліткова спільнота Богдана хоче знати, яким саме чином Олена Тополя причетна до наводки на Беспалова, чому насміхалась зі зникнення людини та коли понесе покарання за свої брудні вчинки», – йдеться у повідомленні.

Богдан Беспалов показався в ЗСУ після зникнення

До слова, згодом після свого зникнення Богдан Беспалов вийшов на зв’язок та показався у військовій формі й повідомив, що він мобілізувався. «Служу українському народові», – написав блогер.

фото: BespaLOVmedia/Telegram

Нагадаємо, співачка Alyosha звернулася до користувачів соцмереж через те, що стала жертвою шахраїв. «Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати», – наголосила вона.

Також Alyosha пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом.