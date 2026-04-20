Окупанти посилили штурми на Сумщині: ситуація у прикордонні станом на зараз

Ворог намагається просочитися через кордон, але прориву немає

Російським підрозділам не вдалося просунутися вглиб території України

У прикордонних районах Сумської області тривають складні бої. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрія Коваленка.

«На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає», – написав у соцмережі Андрій Коваленко.

Що відомо на зараз

Тактика ворога: Окупанти використовують «зеленку» (густу рослинність), щоб непомітно проникати малими групами у прикордонну зону.

Чи є прорив: Ні. Станом на зараз прориву вглиб території України не допущено.

Втрати: Російські війська зазнають значних втрат під час спроб штурму.

Також зазначається, що Сили оборони України роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися на нових ділянках. Ситуація напружена, але під контролем українських військових.

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси розпочали нову хвилю дезінформації щодо ситуації в Костянтинівці Донецької області. Окупанти стверджують, що українські військові нібито маскуються під мирних жителів, щоб приховати свою присутність у місті.

Російські медіа розповсюджують заяви, що бійці Збройних Сил України в Костянтинівці буцімто «ховаються під виглядом цивільних», надягаючи цивільний одяг поверх військової форми. Також пропагандисти переконують свою аудиторію, що військові займають верхні поверхи житлових багатоповерхівок.

«Главком» також писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.





