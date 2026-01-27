Головна Київ Новини
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
Роботі енергетиків заважають погодні умови
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Графіки відключення світла будуть досить жорсткими

Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу «Ми – Україна», передає «Главком».

«Щодо відновлення планових графіків електроенергії, ми найближчим часом до них повернемося, однак вони будуть досить жорсткими», – наголосила Катерина Поп.

За словами речниці, відновлення стабілізаційних графіків чекають від дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати вона назвати не може. «Тим паче ворог може знову атакувати системи життєзабезпечення міста і від цього може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад», – додала вона.

Нагадаємо, завтра, 28 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

