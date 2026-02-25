Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 25 лютого 2026 року

Станом на 05:40 промова Трампа до Конгресу США ще триває, американські сенатори представили резолюцію на підтримку України, у Туреччині розбився винищувач F-16.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 лютого:

Промова Трампа до Конгресу: згадки про Україну

Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч фото 1
фото: Reuters

Звернення Трампа зосереджене на внутрішніх питаннях США. Трамп не згадав про четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дуже коротко прокоментувавши війну в Україні. Він заявив, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

Трамп також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.

Американський президент згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.

Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України

У США група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла двопартійну резолюцію на підтримку України напередодні звернення президента США Дональда Трампа до нації. Резолюцію підтримали щонайменше 26 співавторів – приблизно порівну від обох партій.

У тексті резолюції сенатори висловлюють співчуття українському народові, відзначають мужність українців у протистоянні російській агресії та наголошують на необхідності тісної координації між союзниками по НАТО. 

У Туреччині розбився винищувач F-16

У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією місцевої влади, винищувач злетів із дев'ятої головної авіабази ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Інші важливі новини:

  1. Посланець Трампа анонсував зустріч з Умєровим та тристоронні переговори
  2. Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
  3. Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії
Теги: пожежа санкції авіакатастрофа вбивство літак президент пілот винищувач Стівен Кінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
27 сiчня, 01:15
Усього на борту перебувало 15 людей, на жаль, ніхто не вижив
Авіакатастрофа в Колумбії: 13 пасажирів та члени екіпажу загинули
29 сiчня, 00:50
У ЄС заморожено близько 210 млрд євро суверенних активів РФ, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear
Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
4 лютого, 20:23
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
8 лютого, 01:55
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
8 лютого, 05:55
Містечко Тамблер-Ридж із населенням близько 2,5 тис. осіб розташоване в гірському регіоні
У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих
11 лютого, 07:31
За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
28 сiчня, 11:25
Внаслідок підпалу два автомобілі було знищено вщент
У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську
4 лютого, 09:35
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
21 лютого, 16:33

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2026
Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
Скільки російських цілей знищено з початку вторгнення: дані Повітряних сил
Скільки російських цілей знищено з початку вторгнення: дані Повітряних сил
Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua