Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
Дайджест новин у ніч на 25 лютого 2026 року
Станом на 05:40 промова Трампа до Конгресу США ще триває, американські сенатори представили резолюцію на підтримку України, у Туреччині розбився винищувач F-16.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 лютого:
Промова Трампа до Конгресу: згадки про Україну
Звернення Трампа зосереджене на внутрішніх питаннях США. Трамп не згадав про четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дуже коротко прокоментувавши війну в Україні. Він заявив, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.
Трамп також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.
Американський президент згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.
Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України
У США група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла двопартійну резолюцію на підтримку України напередодні звернення президента США Дональда Трампа до нації. Резолюцію підтримали щонайменше 26 співавторів – приблизно порівну від обох партій.
У тексті резолюції сенатори висловлюють співчуття українському народові, відзначають мужність українців у протистоянні російській агресії та наголошують на необхідності тісної координації між союзниками по НАТО.
У Туреччині розбився винищувач F-16
У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.
За інформацією місцевої влади, винищувач злетів із дев'ятої головної авіабази ВПС Туреччини. Пілот загинув.
Інші важливі новини:
- Посланець Трампа анонсував зустріч з Умєровим та тристоронні переговори
- Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
- Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії
