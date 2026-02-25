Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 25 лютого 2026 року

Станом на 05:40 промова Трампа до Конгресу США ще триває, американські сенатори представили резолюцію на підтримку України, у Туреччині розбився винищувач F-16.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 лютого:

Промова Трампа до Конгресу: згадки про Україну

фото: Reuters

Звернення Трампа зосереджене на внутрішніх питаннях США. Трамп не згадав про четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дуже коротко прокоментувавши війну в Україні. Він заявив, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

Трамп також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.

Американський президент згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.

Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України

У США група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла двопартійну резолюцію на підтримку України напередодні звернення президента США Дональда Трампа до нації. Резолюцію підтримали щонайменше 26 співавторів – приблизно порівну від обох партій.

У тексті резолюції сенатори висловлюють співчуття українському народові, відзначають мужність українців у протистоянні російській агресії та наголошують на необхідності тісної координації між союзниками по НАТО.

У Туреччині розбився винищувач F-16

У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією місцевої влади, винищувач злетів із дев'ятої головної авіабази ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Інші важливі новини: