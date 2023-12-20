Юрист назвав бюрократію, корупцію та валютні обмеження основними перепонами для іноземних інвесторів в Україні

Юрист зазначив, що попри триваючий період воєнного стану, НБУ поступово зменшує кількість обмежень і заборон для поетапного відновлення валютного ринку

«Бюрократія, корупція та валютні обмеження»: Юрист назвав головні перепони для залучення іноземних інвестицій

В Україні існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища країни. Про це у своїй колонці повідомив партнер Юридичної групи LCF, керівник практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права Сергій Бенедисюк.

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Він зазначив, що Україна має великий потенціал для залучення іноземних і внутрішніх інвестицій. Країна має вдале географічне розташування, розгалужену логістичну мережу та розвинену інфраструктуру, просунуту цифрову економіку, високу інвестиційну дохідність, кваліфіковану й недорогу робочу силу.

«Тим не менш існують суттєві недоліки та перепони, які змушують іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж інвестувати в Україну», – написав юрист.

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Серед цих недоліків він назвав надмірне регулювання бізнесу, що значно збільшує швидкість реалізації проєктів, корупцію, а також валютні обмеження.

«Існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища України. Серед них бюрократичні перешкоди, надмірна регуляція бізнесу, корупційна складова, нестабільність у правовому регулюванні, валютні обмеження. З початком війни ці проблеми не зникли, при цьому додатково поповнившись ризиками, похідними від стану війни в країні», – підкреслив юрист.

Юрист зазначив, що попри триваючий період воєнного стану, НБУ поступово зменшує кількість обмежень і заборон для поетапного відновлення валютного ринку.

«Безумовно, такий крок (введення валютних обмежень – ред.) був і залишається цілком виправданим в умовах воєнного стану. Однак низка фінансових обмежень і заборон неминуче ускладнили як ведення бізнесу, так і інвестування в Україну», – пояснив Бенедисюк.

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Він сподівається, що спільними зусиллями влади, бізнес-спільноти та громадянського суспільства вдасться подолати перешкоди та створити сприятливе середовище для інвестицій.

Як повідомлялось, Національний банк із 1 грудня пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян, зокрема, скасовує усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.