Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»

Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БПЛА знищено

У ніч проти 24 грудня російські загарбники атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Було зафіксовано запуск ворогом 16 «Шахедів», майже усі з них були збиті силами оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у ранковому зведенні командування.

Військові розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони ВСУ 15 з 16 ударних безпілотників противника було знищено.

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Як повідомлялося, у ніч на 24 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, триває 669-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.