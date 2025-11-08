Головна Країна Події в Україні
Вʼїзд/виїзд за кордон неможливий: що сталось

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: ДПСУ

Через проблеми в роботі митної бази даних тимчасово призупинено оформлення громадян та транспорту в обох напрямках.

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України повідомляє про тимчасові технічні збої, що унеможливили оформлення осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску на Львівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, причиною став збій у роботі митної бази даних.

Тимчасово не здійснюється оформлення громадян та транспорту в обох напрямках (на виїзд та на в'їзд в Україну) на низці пунктів пропуску.

ДПСУ просить громадян врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі. Рекомендується за можливості відкласти перетин кордону через зазначені пункти або обирати альтернативні маршрути.

Незважаючи на збій, фіксуються черги автомобілів:

  • На виїзд з України: В пунктах пропуску «Угринів», «Грушів» та «Шегині» очікують приблизно по 10 автомобілів.
  • На в'їзд в Україну: На пункті «Краківець» очікують 40 авто, на «Шегинях» – 25 авто, а на «Угринові» – 10 авто.

Нагадаємо, інформація The Telegraph про виїзд з України 100 тис. чоловіків віком 18-22 років за останні два місяці не відповідає дійсності. У польській прикордонній службі зазначили, що ці дані не враховують повернення осіб в Україну, а також те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк повідомив, що «з 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі». Він наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.

Теги: кордон прикордонники митниця

