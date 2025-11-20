Головна Світ Політика
Японія вперше передала зброю після послаблення правил експорту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Японія вперше передала зброю після послаблення правил експорту
Ракети для Patriot використовуватимуться лише військовими США та не будуть надані третій країні
фото: Hunini

Експорт ракет був здійснений на прохання Сполучених Штатів

Японія вперше після послаблення обмежень на експорт зброї власного виробництва поставила партію ракет для Patriot до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo News.

Співрозмовники агентства зазначили, що експорт ракет, які є у розпорядженні військово-повітряних сил самооборони Японії, був здійснений на прохання Сполучених Штатів, аби Вашингтон міг поповнити власні запаси після передачі своїх ракет Україні. Передані японською стороною ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 вироблені за ліцензією Сполучених Штатів. Їх кількість не розголошується.

Відомство повідомило, що ракети-перехоплювачі, які використовуються в Японії як частина її протиракетного щита, використовуватимуться лише військовими США та не будуть надані третій країні.

Раніше уряд Японії обмежував експорт ліцензованої у США оборонної продукції окремими компонентами й забороняв продаж готової продукції. У 2023 році уряд прем’єр-міністра Фуміо Кішіди вніс зміни до нормативних актів, які дозволяють відправляти не лише деталі, а й готові вироби на запит країни, з якої походить ліцензія на виробництво.

Нагадаємо, Україна має намір замовити у Сполучених Штатів 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення захисту свого повітряного простору. Поки ці системи будуть виготовлятися в США, Київ пропонує європейським країнам позичити Україні свої Patriot.

До слова, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакету для модернізації та підтримки зенітно-ракетних комплексів Patriot загальною вартістю близько $105 млн.

