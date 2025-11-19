Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики

Некрасов: Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Виконання обовʼязків міністра енергетики України покладено на першого заступника міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні.

«Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства», – сказав Артем Некрасов.

Що відомо про Некрасова?

Артем Некрасов народився 1979 року у м. Харків. Має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями «Правознавство» та «Інформаційні системи в менеджменті». Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка».

Має значний досвід роботи у галузі енергетики, працював на підприємствах з проєктування, виробництва та впровадження високоманеврової газової генерації електричної енергії, а також з розподілу і постачання електричної енергії.

Трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ міста Суми, згодом працював помічником адвоката. Уся подальша діяльність пов’язана з енергетикою. Працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ «Сумиобленерго», начальником юридичного відділу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», радником генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».

З 2017 року – на керівних посадах АК «Харківобленерго»: заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора «Харківенергозбут», комерційного директора АТ «Харківобленерго». Протягом 2020-2021 років – радник директора ДП «Калуська Теплоелектроцентраль-Нова», згодом – радник президента ДП НАЕК «Енергоатом».

З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 27 грудня 2022 року № 1203-р – виконував обов’язки директора ДП «Гарантований покупець».

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.