Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики
Некрасов працював першим заступником Гринчук
фото: Міненерго

Некрасов: Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Виконання обовʼязків міністра енергетики України покладено на першого заступника міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні.

«Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства», – сказав Артем Некрасов.

Що відомо про Некрасова?

Артем Некрасов народився 1979 року у м. Харків. Має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями «Правознавство» та «Інформаційні системи в менеджменті». Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка».

Має значний досвід роботи у галузі енергетики, працював на підприємствах з проєктування, виробництва та впровадження високоманеврової газової генерації електричної енергії, а також  з розподілу і постачання електричної енергії.

Трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ міста Суми, згодом працював помічником адвоката. Уся подальша діяльність пов’язана з енергетикою. Працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ «Сумиобленерго», начальником юридичного відділу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», радником генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».

З 2017 року – на керівних посадах АК «Харківобленерго»: заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора «Харківенергозбут», комерційного директора АТ «Харківобленерго».  Протягом 2020-2021 років  – радник директора ДП «Калуська Теплоелектроцентраль-Нова», згодом – радник президента ДП НАЕК «Енергоатом».

З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 27 грудня 2022 року № 1203-р – виконував обов’язки директора ДП «Гарантований покупець».

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Читайте також:

Теги: Кабмін Міненерго кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
30 жовтня, 06:53
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго
3 листопада, 10:39
Позапланові перевірки будівель проводитимуть на безпечних територіях України
Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
7 листопада, 19:40
Гринчук: Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими
Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України – Гринчук
8 листопада, 02:13
У Раді зареєстровано постанову про звільнення міністерки енергетики
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
10 листопада, 18:38
За словами премʼєрки, скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року
Кабмін повідомив, як отримати «зимову тисячу»
13 листопада, 19:59
За словами Свириденко, першочерговим завданням цього тижня є затвердження наглядової ради «Енергоатома»
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
17 листопада, 12:40
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua