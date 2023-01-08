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Чи вдасться росіянам захопити Бахмут: відповідь американських аналітиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи вдасться росіянам захопити Бахмут: відповідь американських аналітиків
Українські війська відстоюють Бахмут
фото з відкритих джерел

Темпи просування росіян становлять кілька сотень метрів на день

Просування росіян в районі Соледару не означає неминучого оточення Бахмута. Російські війська все ще далекі від цього. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

«Для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, вони мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти автомагістралі Слов'янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару) щонайменше», – зазначають експерти.

З огляду на те, що нещодавні темпи просування в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити тут механізований наступ і оточити Бахмут найближчим часом, додають в ISW.

Раніше Сили спеціальних операцій (ССО) показали, як зупиняють російських загарбників на підступах до Бахмута Донецької області. 

7 січня у місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення. 

 

Теги: поранення наступ Бахмут

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