Чи вдасться росіянам захопити Бахмут: відповідь американських аналітиків

Темпи просування росіян становлять кілька сотень метрів на день

Просування росіян в районі Соледару не означає неминучого оточення Бахмута. Російські війська все ще далекі від цього. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, вони мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти автомагістралі Слов'янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару) щонайменше», – зазначають експерти.

З огляду на те, що нещодавні темпи просування в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити тут механізований наступ і оточити Бахмут найближчим часом, додають в ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Сили спеціальних операцій (ССО) показали, як зупиняють російських загарбників на підступах до Бахмута Донецької області.

7 січня у місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення.