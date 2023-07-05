Чи влаштує Росія масштабну ядерну катастрофу на ЗАЕС: аналіз ISW

РФ хоче звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО

4 липня українські та російські офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Але малоймовірно, що Росія спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що РФ зосереджена на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої фальшивої атаки.

Нагадаємо, що Генштаб ЗС України 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до потенційної російської провокації на ЗАЕС «найближчим часом» і попередив, що російські сили розмістили предмети, «схожі на вибухові пристрої» на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати в їх пошкодженні українські сили. Цю заяву повторив президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні 4 липня, а інші українські військові джерела попередили про можливі російські провокації на АЕС.

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«Як раніше повідомляв ISW, малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, в якому Росія сподівається звинуватити в Україні, зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження», – кажуть аналітики.

Українські військові джерела повторили цю оцінку та зазначили, що навіть якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, це не зашкодить реактору, а радше створить помилкове враження, що українські сили обстріляли реактори.

Аналітики ISW вважають, що провокаційні заяви Росії та навіть можливість відчутної провокації на АЕС, ймовірно, є частиною російської широкомасштабної інформаційної операції, спрямованої на звинувачення України в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та зупинку контрнаступальних дій України в Запорізькій області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити Кремль – це обов’язок усіх у світі, і ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

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