Загроза теракту на ЗАЕС: Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу

Зеленський: «Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції»

Росія повинна чітко усвідомлювати, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Про це у вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

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«Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів», - йдеться у зверненні.

Президент додав, що у різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати – що відбувається і хто в цьому винен.

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«Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь», - відзначив Зеленський.

Очільник України зазначив, що зупинити Кремль – це обов’язок усіх у світі, і ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

Президент України також поспілкувався з президентом Франції Еманюелем Макроном та обговорив з ним можливу провокацію Росії на ЗАЕС, оборонні домовленості та ситуації в Росії та на полі бою.

«Головне – наша оборона, фронт, зброя, можливості наших воїнів, і я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Домовилися про нові оборонні пакети, і, до речі, дякую, Еммануелю, за те, що сьогодні почала надходити та зброя, про яку ми домовлялися, – ракети, танки. Але, звичайно, говорили сьогодні й про більш стратегічні речі – про те, яким буде безпековий фундамент Європи після цієї війни та нашої перемоги», – розказав глава держави.

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Він зазначив, щоб мир настав швидше й був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинне бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановить Європа.

«Саме ми – усі вільні європейські нації, усі в нашій євроатлантичній спільноті, а не російські терористи та будь-які їхні шантажі й агресія», – заявив президент.

Зеленський подякував президенту Франції за увагу до ситуації на ЗАЕС і за готовність робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку.

Президент також розповів, що сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський.

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«Імовірно, ракета «Іскандер». Пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік… Станом на цей час рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу», – сказав він.

Глава держави зазначив. що за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші.

«Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховатися від правосуддя. Доволі довго. Але багатьох із них знайшли й досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше», – наголосив Зеленський.

Він також додав, що матиме нараду з міністром внутрішніх справ Клименком та керівником Служби безпеки Малюком – і щодо нових викликів нашій безпеці, і щодо загальної ситуації.