На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових
Наслідки аварії
фото: Państwowa Straż Pożarna

Унаслідок зіткнення травмовано троє американських солдатів

На автомагістралі A2 у Великопольському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю цивільного мікроавтобуса та колони американських військових транспортних засобів. Інцидент стався на 137-му кілометрі траси в напрямку Варшави, неподалік міста Бук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

За попередніми даними, унаслідок зіткнення травмовано троє американських солдатів, а також водій автобуса. Один із пасажирів опинився затиснутим у салоні, його визволяли рятувальники.

На місці події працюють служби порятунку та поліція. Рух у напрямку Варшави частково обмежено, одна зі смуг залишається заблокованою. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, на варшавській швидкісній автомагістралі ввечері 18 жовтня перекинувся автомобіль, що належить посольству Росії в Польщі.

До слова, на півдні Фінляндії десятки автомобілів стали учасниками серії дорожньо-транспортних пригод через погіршення погодних умов. У районі міста Лахті була зафіксована сильна ожеледь і густий туман, що значно знизило видимість і зробило дороги небезпечними для руху.

Теги: ДТП Польща

