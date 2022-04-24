  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Звірств рашистів недостатньо? Німецький політик шокував заявою

    Гайзель сумнівається, що Росія веде проти України &laquo;війну на знищення&raquo; - Звірств рашистів недостатньо? Німецький політик шокував заявою
    Гайзель сумнівається, що Росія веде проти України «війну на знищення»
    фото з відкритих джерел

    Томас Гайзель заявив, що 410 вбитих мирних людей у Бучі – це мало, щоб називати дії Росії щодо українців геноцидом

    Колишній мер Дюссельдорфа та член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель створив допис про війну в Україні. Як пише Der Westen, він вважає, що воєнні злочини Росії перебільшені.

    Допис Гайзеля має назву «Досить, пане Мельник». Політик у ньому критикує українського посла Андрій Мельника та вважає недоречною політику Заходу щодо України та Росії.

    Гайзель сумнівається, що Росія веде проти України «війну на знищення», в чому запевняв посол Мельник. Німецький політик запитує, чи можна вірити «риториці жертви війни, тобто України?».
    Ексмер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування настільки масштабні.

    «Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?» – зазначив Гайзель.

    Крім цього, Гайзель заявив, що 410 вбитих мирних людей у Бучі – це мало. Відповідно, за його словами, таку подію не можна назвати геноцидом.

    «Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному Ярі, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?» – запитав політик.

    Нагадаємо, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний потік-2», вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися.

    Раніше Шредер втратив статус почесного члена Німецького футбольного союзу через зв'язки з президентом Росії та великими російськими бізнес-групами.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звірств рашистів недостатньо? Німецький політик шокував заявою