Колишній мер Дюссельдорфа та член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель створив допис про війну в Україні. Як пише Der Westen, він вважає, що воєнні злочини Росії перебільшені.

Допис Гайзеля має назву «Досить, пане Мельник». Політик у ньому критикує українського посла Андрій Мельника та вважає недоречною політику Заходу щодо України та Росії.

Гайзель сумнівається, що Росія веде проти України «війну на знищення», в чому запевняв посол Мельник. Німецький політик запитує, чи можна вірити «риториці жертви війни, тобто України?».

Ексмер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування настільки масштабні.

«Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?» – зазначив Гайзель.

Крім цього, Гайзель заявив, що 410 вбитих мирних людей у Бучі – це мало. Відповідно, за його словами, таку подію не можна назвати геноцидом.

«Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному Ярі, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?» – запитав політик.

Нагадаємо, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний потік-2», вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися.

Раніше Шредер втратив статус почесного члена Німецького футбольного союзу через зв'язки з президентом Росії та великими російськими бізнес-групами.