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Чоловікам заборонять вступати до університетів? Як розлетілася проросійська маніпуляція

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чоловікам заборонять вступати до університетів? Як розлетілася проросійська маніпуляція
Навіть якщо теоретично можливо внести потрібні для зміни до законів «Про мобілізацію» та «Про освіту», це спричинить обурення серед суспільства та західних партнерів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Навчання на денній формі у ВНЗ дозволяє отримати відстрочку від мобілізації

У багатьох новинних пабліках та медіа розлетівся фейк про те, що нібито чоловікам можуть заборонити вступати до університетів. Мовляв, воєнний стан обмежує конституційні права українців, зокрема і на освіту, а для реалізації цієї ідеї уже готують відповідну законодавчу базу. Це – проросійська маніпуляція. На неї звернули увагу аналітики проєкту «НотаЄнота».

У такий спосіб пропагандисти хочуть дискредитувати українську владу та викликати відчуття паніки серед населення, створюючи ілюзію програшу. Мовляв, Україна не може впоратися з обороною, тому готова мобілізовувати всіх, нехтуючи конституційними правами. Втім саме Росія розв'язує власні проблеми з мобілізацією, попри права своїх громадян, про що свідчить нещодавня ініціатива з «електронними повістками»

Деякі медіа та пропагандисти, які не вміють або не хочуть перевіряти інформацію, посилаючись на відоме видання, пишуть, що «в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, гарантоване Конституцією. Тобто якщо дійсно будуть внесені певні зміни до закону «Про освіту», існує ймовірність, що військовозобов'язані чоловіки будуть обмежені у праві на освіту, а це означає, що вони не зможуть отримати відстрочку від мобілізації». Проте жодної законодавчої ініціативи немає. Навіть можливість така не обговорюється.

У першоджерелі, статті з маніпулятивним заголовком, журналісти зʼясовують, чи можуть студентів мобілізувати. І відповідь чітка: на період навчання на денній формі навчання не можуть. Це підтверджує низка юристів із різних юридичних компаній.

Проте на сайті маніпуляція вже набрала понад 400 тис. переглядів. Гучний заголовок підхопили інші пабліки та ЗМІ (у одному з відомих telegram-каналів ця «новина» має понад 1,5 млн переглядів).

Зауважимо, подібні рішення потребують змін до Конституції, що заборонено у межах воєнного стану. Юристи зазначають, що навіть якщо теоретично можливо внести потрібні для цього зміни до законів «Про мобілізацію» та «Про освіту», це спричинить обурення серед суспільства та західних партнерів. Крім того, такі рішення можуть бути оскаржені Конституційним судом України.

Студенти денної або дуальної форми навчання відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання. Жодних ініціатив щодо скасування цієї норми або внесення змін до законодавства про освіту у контексті мобілізації немає.

До слова, Путін затвердив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів.

Читайте також: Електронні повістки – це план «Б»: до чого насправді готується Кремль
Теги: навчання університет

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