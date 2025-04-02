Росіяни знову просунулися на Донеччині

Окупанти просунулися на фронті

Російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог просунувся біля Срібного», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що раніше російська армія просунулася у Донецькій та Харківській областях. «Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Пантелеймонівки та в Розливі», – DeepState.

Як повідомлялося, російські загарбники завдали 72 авіаційних ударів, застосували 122 керовані бомби, залучили 646 дронів-камікадзе та здійснили 3432 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.