Чому Росія почала активніше розповідати про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW
У російському інфопросторі зростає занепокоєння через майбутній український контрнаступ, тож міноборони Росії вирішило змінити риторику щодо ракетних атак
Міністерство оборони РФ активно повідомляє про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).
«Нещодавно міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі щораз більшого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу», – переконані аналітики.
ISW навів інформаційні повідомлення української та російської сторін про чергову масштабну ракетну атаку на Україну, яку РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.
Генштаб ЗСУ повідомив, що дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 вилетіли з Мурманської області і поблизу Каспійського моря та випустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101/555. Українська протиповітряна оборона збила 15 із них.
Міноборони РФ 1 травня заявило, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти та успішно зірвали виробництво військових ресурсів. Водночас російські військові блогери стверджували, що ракети вразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді.
Речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що той факт, що Ту-95 і Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж їхнє максимальне завантаження, свідчить про те, що РФ продовжує боротися з адекватним виробництвом таких боєприпасів.
Також аналітики зазначили, що геолокаційні кадри з Павлограда підтверджують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод та спричинила потужний вибух від удару.
Ключові висновки ISW
- Російські війська завдали чергового масштабного ракетного удару по Україні в ніч з 30 квітня на 1 травня.
- Білий дім 1 травня оцінив, що російський наступ на Бахмут провалився.
- Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про готовність України до потенційного контрнаступу.
- Фінансист групи «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, використовує свій реабілітований авторитет у російському керівництві, щоб посилити свої зусилля з самореклами та свої давні проблеми з міноборони Росії.
- У міноборони РФ підтвердили заміну заступника міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковника Михайла Мізінцева на генерал-полковника Олексія Кузьменкова.
- Опозиційна фракція міноборони Росії, ймовірно, намагається усунути окремих посадових осіб Міноборони, публічно критикуючи їхні військові зусилля.
- Російські війська вели наземні атаки на лінії Сватове – Кремінна.
- Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
- Українські офіційні особи зазначили, що групі «Вагнера» та іншим російським силам важко підтримувати свій темп наступальних операцій у Бахмуті.
- Російські джерела продовжують стверджувати, що українські війська здійснюють рейд через Дніпро.
- Нещодавнє збільшення кількості російських приватних військових компаній, що працюють в Україні, може вимагати певних змін у загальній командній структурі.
- Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують зусилля щодо інтеграції окупованих територій у російську соціально-економічну систему.
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