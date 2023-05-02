Чому Росія почала активніше розповідати про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW

У російському інфопросторі зростає занепокоєння через майбутній український контрнаступ, тож міноборони Росії вирішило змінити риторику щодо ракетних атак

Міністерство оборони РФ активно повідомляє про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нещодавно міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі щораз більшого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу», – переконані аналітики.

ISW навів інформаційні повідомлення української та російської сторін про чергову масштабну ракетну атаку на Україну, яку РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генштаб ЗСУ повідомив, що дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 вилетіли з Мурманської області і поблизу Каспійського моря та випустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101/555. Українська протиповітряна оборона збила 15 із них.

Міноборони РФ 1 травня заявило, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти та успішно зірвали виробництво військових ресурсів. Водночас російські військові блогери стверджували, що ракети вразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді.

Речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що той факт, що Ту-95 і Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж їхнє максимальне завантаження, свідчить про те, що РФ продовжує боротися з адекватним виробництвом таких боєприпасів.

Також аналітики зазначили, що геолокаційні кадри з Павлограда підтверджують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод та спричинила потужний вибух від удару.

Будь ласка, читайте текст після реклами

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW