Чорнобаївка-25: українські бійці вдарили по скупченню техніки РФ

Почалася пожежа та детонація боєприпасів

Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. Зчинилася пожежа. Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

«Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14:23», – йдеться в повідомленні.

Станом на 15:37 триває пожежа та детонація боєприпасів.

Зазначимо, що селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт «Херсон». У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Військовий аеродром у Чорнобаївці окупанти використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

Раніше повідомлялося, що СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку.

Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.