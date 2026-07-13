«Мадяр» пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що Україна обрала ефективніший спосіб позбавити російські війська можливості утримувати окупований півострів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що Україна свідомо не завдає ударів по Кримському мосту. Натомість Сили оборони зосередилися на руйнуванні логістики російських військ, щоб поступово ізолювати тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю британському журналісту Caolan Robertson

Бровді пояснив, що головною метою українських військових є не знищення самого мосту, а позбавлення російського угруповання можливості отримувати пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. «Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде», – заявив командувач.

Водночас він пояснив, чому українські військові не атакують Кримський міст. «Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у****** через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******, б***, без зупинки в свою Росію», – сказав Бровді.

За його словами, українські сили натомість системно уражають логістику, яка забезпечує російське угруповання на окупованому півострові. Йдеться про маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання військової техніки та особового складу.

Бровді наголосив, що таким чином Україна вперше створює умови для фактичної ізоляції окупованого Криму без необхідності проводити масштабну сухопутну операцію.

«Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно», – пояснив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня воїни Сил безпілотних систем атакували ще 15 суден тіньового флоту РФ. Він наголосив, що такі удари триватимуть і надалі.