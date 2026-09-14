Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
Ситуація на фронті 14 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 14 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6183 дрони-камікадзе та здійснив 1724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 вересня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 62 окупанти, 15 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 36 укриттів особового складу. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, дев'ять пунктів управління БпЛА та 123 укриття особового складу. Знищено або подавлено 298 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії противника. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Козачої Лопані, Лиману та Обухівки.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Кіндрашівки. П'ять атак тривають.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах:

  • Новоєгорівки
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Лиману
  • Ямполя
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли сім спроб загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. Два боєзіткнення тривають.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій з боку загарбників не зафіксовано.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Новоселівки
  • Іллінівки
  • Довгої Балки
  • Русиного Яру
  • Торецького
  • Вільного
  • Степів

Два боєзіткнення тривають. 

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Ганнівки
  • Білицького
  • Добропілля
  • Світлого
  • Матяшевого
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Новопідгородного

Одна штурмова дія триває. 

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак неподалік Різдвянки, Добропілля та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися у бік Щербаків та Степногірська.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1664-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ Миколаїв укриття ворог Костянтинівка Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 345 танків
Втрати ворога станом на 14 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Сьогодні, 06:57
Вирішується питання про затримання водія маршрутки
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі
8 вересня, 22:10
Питання територій Донбасу залишається одним із ключових у дипломатичних контактах щодо завершення війни
Військові РФ попросили Путіна перенести дедлайн захоплення Донбасу – Паліса
7 вересня, 23:54
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 4 вересня.
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Євразії з паверліфтингу
7 вересня, 00:10
Російський реактивний дрон
Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів
2 вересня, 19:16
На трасі М-03, що з'єднує Київ із Харковом, майже не лишилося неушкоджених АЗС
Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel
16 серпня, 07:14

Події в Україні

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua