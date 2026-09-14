225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026

Лінія фронту станом на 14 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6183 дрони-камікадзе та здійснив 1724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 вересня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 62 окупанти, 15 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 36 укриттів особового складу. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, дев'ять пунктів управління БпЛА та 123 укриття особового складу. Знищено або подавлено 298 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії противника. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Козачої Лопані, Лиману та Обухівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Кіндрашівки. П'ять атак тривають.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах:

Новоєгорівки

Новоселівки

Дробишевого

Лиману

Ямполя

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли сім спроб загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій з боку загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Новоселівки

Іллінівки

Довгої Балки

Русиного Яру

Торецького

Вільного

Степів

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Ганнівки

Білицького

Добропілля

Світлого

Матяшевого

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Новопідгородного

Одна штурмова дія триває.

На Олександрівському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак неподалік Різдвянки, Добропілля та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися у бік Щербаків та Степногірська.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

Нині триває 1664-й день повномасштабної війни.