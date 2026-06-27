Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

В окупованому Криму зафіксовано масштабний дефіцит пального та значні затримки на пунктах переправи

Удари Сил оборони України по окупованому Криму та переправі через Керченську протоку суттєво загострили проблеми з постачанням на півострові. Наступною ціллю може стати Кримський міст. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони, яке наводить дані розвідки.

За інформацією британських розвідників, у ніч на 20 червня українські сили вразили системи протиповітряної оборони, паливні склади та три автомобільні пороми через Керченську протоку. Наслідки виявилися відчутними: у Криму зафіксовано масштабний дефіцит пального та значні затримки на пунктах переправи.

«Виведення з ладу трьох поромів, враховуючи те, що південний сухопутний коридор до Криму залишається спірною територією, майже напевно загострило проблеми із забезпеченням на півострові, що постійно наростають», – зазначає британське Міноборони.

Ситуацію ускладнює те, що після першої атаки України на Кримський міст у жовтні 2022 року вантажівки позбавлені можливості користуватися мостом – для них доступні лише пороми. Міст натомість залишається відкритим для легкових автомобілів, автобусів і деяких видів залізничного транспорту.

При цьому два залізничних пороми, уражені ще в березні та квітні 2026 року, «майже напевно перебувають на ремонті», вказують британські аналітики.

Британська розвідка також підкреслює системний характер українських дій.

«Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях, чому сприяє наявність різноманітних засобів ураження, зокрема ударних дронів та далекобійних боєприпасів», – ідеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що масштаб атак послаблює російську протиповітряну оборону навіть у добре захищених районах.

«Це розширює для України можливості для атак на Кримський міст – стратегічну та політично чутливу ціль, відкриту президентом Путіним», – резюмує британське Міноборони.

Нагадаємо, автомобільний міст через Арабатську Стрілку, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з анексованим Кримом, частково обвалився після ударів українських безпілотників.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: розвідка Міноборони вантажівки Україна Кримський міст влада втрати британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колись в Україні буде навіть школа імені Зеленського
Колись в Україні буде навіть школа імені Зеленського
12 червня, 17:57
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
5 червня, 05:50
Усі заплановані у столиці заходи проходитимуть з урахуванням умов воєнного стану
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
29 травня, 17:45
Залишки колишніх запасів солі перетворилися на справжній колекційний дефіцит
Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона
8 червня, 21:37
Втрати ворога станом на 19 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 19 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
19 червня, 06:48
Втрати ворога станом на 22 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 22 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
22 червня, 06:48
У містечку Паллюо термометр показав 43,8°C – найвище за всю історію спостережень у Франції
Спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей
25 червня, 01:40
Головна мета Кремля – політична дестабілізація, а також створення додаткової напруги і поглиблення розколу між Польщею та Україною
Росія запланувала провокації з польською символікою в Україні – ЦПД
25 червня, 03:10
Буданов попередив про небезпечний розвиток ситуації з Польщею
Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою
Вчора, 10:36

Події в Україні

200 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 червня 2026
200 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 червня 2026
«Ну-ну». Депутат п’яти скликань Косів розповів про свою єдину зустріч з Медведчуком
«Ну-ну». Депутат п’яти скликань Косів розповів про свою єдину зустріч з Медведчуком
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
На Закарпатті на ходу загорівся приміський дизель-поїзд
На Закарпатті на ходу загорівся приміський дизель-поїзд
Трамп заговорив про тиск на Путіна та став на бік Зеленського – Axios
Трамп заговорив про тиск на Путіна та став на бік Зеленського – Axios
Один із авторів Конституції: текст гімну України треба міняти
Один із авторів Конституції: текст гімну України треба міняти

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua