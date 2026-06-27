Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка

Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях

В окупованому Криму зафіксовано масштабний дефіцит пального та значні затримки на пунктах переправи

Удари Сил оборони України по окупованому Криму та переправі через Керченську протоку суттєво загострили проблеми з постачанням на півострові. Наступною ціллю може стати Кримський міст. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони, яке наводить дані розвідки.

За інформацією британських розвідників, у ніч на 20 червня українські сили вразили системи протиповітряної оборони, паливні склади та три автомобільні пороми через Керченську протоку. Наслідки виявилися відчутними: у Криму зафіксовано масштабний дефіцит пального та значні затримки на пунктах переправи.

«Виведення з ладу трьох поромів, враховуючи те, що південний сухопутний коридор до Криму залишається спірною територією, майже напевно загострило проблеми із забезпеченням на півострові, що постійно наростають», – зазначає британське Міноборони.

Ситуацію ускладнює те, що після першої атаки України на Кримський міст у жовтні 2022 року вантажівки позбавлені можливості користуватися мостом – для них доступні лише пороми. Міст натомість залишається відкритим для легкових автомобілів, автобусів і деяких видів залізничного транспорту.

При цьому два залізничних пороми, уражені ще в березні та квітні 2026 року, «майже напевно перебувають на ремонті», вказують британські аналітики.

Британська розвідка також підкреслює системний характер українських дій.

«Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях, чому сприяє наявність різноманітних засобів ураження, зокрема ударних дронів та далекобійних боєприпасів», – ідеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що масштаб атак послаблює російську протиповітряну оборону навіть у добре захищених районах.

«Це розширює для України можливості для атак на Кримський міст – стратегічну та політично чутливу ціль, відкриту президентом Путіним», – резюмує британське Міноборони.

Нагадаємо, автомобільний міст через Арабатську Стрілку, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з анексованим Кримом, частково обвалився після ударів українських безпілотників.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.