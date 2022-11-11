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Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови

Альона Боженко
glavcom.ua
Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови
Чубарова не впускають до Молдови
фото: Рефат Чубаров

Чубаров не може перетнути кордон Молдови, після того, як прилетів із Стамбула

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що не може в'їхати на територію Молдови. Про це він написав у Facebook.

Чубаров зауважив, що він не може перетнути кордон Молдови, після того, як прилетів із Стамбула. Голова Меджлісу натякнув, що у цьому випадку не обійшлося без втручання росіян.

«У Кишиневі 21 година 11 хвилин. Після прильоту зі Стамбула виникли проблеми з перетином кордону. Не всі мені кажуть, але зрозуміло, що «флажок» від росіян. Мені запропонували почекати, мовляв, будуть з'ясовувати», – йдеться у повідомленні.

Більше жодних деталей інциденту Чубаров не повідомив.

Рефат Абдурахманович Чубаровукраїнський кримськотатарський політик і громадський діяч. Народний депутат України III—V та VIII скликань. Голова Меджлісу кримськотатарського народу (з листопада 2013), заступник Голови Ради представників кримськотатарського народу (з 1999). З 2009 року — почесний професор Києво-Могилянської академії. 23 березня 2020 року Управління Слідчого комітету Росії в тимчасово окупованому Криму заочно висунуло звинувачення проти Чубарова «в організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Фактично Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму. 2 червня 2021 «суд» у Криму заочно оголосив вирок Чубарову, засудивши його до шести років колонії загального режиму, 200 годин громадських робіт і штрафу розміром 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян РФ.

Нагадаємо, раніше Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров посміявся над Росфінмоніторингом, який видалив його прізвище зі списків «терористів-екстремістів». 

Теги: прикордонники кордон Facebook

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