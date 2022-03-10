Цивільні українці можуть вбивати окупантів із будь-якої зброї: карати за це не будуть

У період воєнного часу ворогів можна бити усім, чим завгодно

Набув чинності закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України»

Набув чинності закон про «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який визначає право цивільних українців та іноземців на вбивство російських загарбників у період воєнного часу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Цивільні українці мають право отримати вогнепальну зброю і нарівні з військовими використовувати її проти російських агресорів. Ніякого покарання за це не буде.

Стріляти у ворога можна і з власної зброї – нагородної, спортивної та мисливської. При цьому отриману від держави зброю і патрони після війни доведеться здати в поліцію.

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