Падіння українського винищувача під Вінницею: ДБР назвало ймовірну причину (фото)

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв

За однією із версій слідства, під час знищення ворожого безпілотника уламки зачепили кабіну українського літака

Працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу «повітряна тривога». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити п'ять дронів-камікадзе «Shahed-136». За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований. Потерпілих серед населення немає.

«Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері», – додали в ДБР.

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Як повідомлялося, 12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Пілоту, який виконував завдання із знищення дронів-камікадзе, вдалося відвести несправний літак від міста.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів».