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ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях

Ірина Міллер
glavcom.ua
ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях
Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії
фото Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань проводить роботу щодо виявлення та припинення ганебних фактів катувань в установах відбування покарань

Працівники Державне бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Зокрема, повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

Чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про підозру
Чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про підозру
фото Державне бюро розслідувань

Новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.

Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправноі колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії.

У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

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Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
фото Державне бюро розслідувань

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Нагадаємо, українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська. За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку. При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями.

Вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

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Теги: Україна слідство колонія розслідування відео експертиза в'язниця засуджені

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