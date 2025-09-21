Дефіцит бензину в Криму. Окупаційна влада вигадала причину

За даними так званого глави уряду, черги на заправках спровокувала... погода

Так званий голова Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк заявив, що уже в найближчі дні на півострові відновлять регулярне постачання бензину, дизпалива та газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Чиновник-колаборант також оригінально пояснив, чому у Криму зник бензин. За версією Гоцанюка, перебої із постачанням палива виникли через негоду. Саме вона заважала роботі Керчинської переправи, що, відповідно, завадило доправляти нафтопродукти.

Зазначимо, криза з пальним у Росії загострилася на тлі регулярних українських ударів по НПЗ та інших нафтових об'єктах. Низка регіонів вже запровадили обмеження на продаж бензину, біржова ціна якого досягла рекордного максимуму. Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

Як повідомлялось раніше, у двох великих містах Росії – Москві та Саратові – спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній.

Також відомо, що у Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину. Локальні проблеми з поставками пального раніше спостерігалися на Далекому Сході та в Саратовській області, але тепер дефіцит відзначається також у Нижегородській, Ростовській та Рязанській областях, а також у Криму.