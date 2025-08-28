Поблизу Криму розвідка уразила ракетний корабель окупантів (відео)

ГУР атакував малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М»

Бійці Головного управління розвідки уразили неподалік окупованого Криму уразили малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операцію проводили представники Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

💥 Воїни ГУР 28 серпня в Азовському морі уразили малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 “буян-м” ― носій крилатих ракет “калібр”. pic.twitter.com/ABXNlojDiT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2025

«Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР атакували борт носія «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі.

Як повідомлялося, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно.

До слова, у Росії нещодавно затонув новий буксир «Капітан Ушаков», який був спущений на воду лише три роки тому. Центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ.