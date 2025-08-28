Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поблизу Криму розвідка уразила ракетний корабель окупантів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поблизу Криму розвідка уразила ракетний корабель окупантів (відео)
Бійці пошкодили корабельну радіолокаційну станцію та атакували борт
скріншот з відео ГУР

ГУР атакував малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М»

Бійці Головного управління розвідки уразили неподалік окупованого Криму уразили малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операцію проводили представники Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

«Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР атакували борт носія «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі.

Як повідомлялося, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно.

До слова, у Росії нещодавно затонув новий буксир «Капітан Ушаков», який був спущений на воду лише три роки тому. Центр протидії дезінформації зазначає, що інцидент стався під час добудови судна та свідчить про системні проблеми у військово-морському флоті РФ.

Читайте також:

Теги: ГУР флот РФ Крим Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
1 серпня, 03:32
Буданов певний час проходив реабілітацію після ураження руки
Ексзаступник глави ГУР розповів, як зʼявився шрам на руці Буданова
29 липня, 15:08
Розвідка зафіксувала численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на окупованих територіях
Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму
6 серпня, 16:46
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
Зеленський заінтригував новими операціями ГУР (відео)
30 липня, 20:33
Воєнний злочинець Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року
Ідентифіковано командира російської бригади, що запускає «шахеди» по Україні
1 серпня, 17:59
РФ залишатиме кримчан без інтернета, щоб активніше нав’язувати пропаганду
Навіщо Путін вимикає інтернет Криму: пояснення Центру протидії дезінформації
8 серпня, 16:40
Знищено потужний радар РФ
Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає
12 серпня, 14:26
Нерухомість на березі океану завжди є найціннішою власністю, наголосив американський президент
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
11 серпня, 20:00
У Криму пролунали вибухи
Окупований Крим атакували безпілотники
Сьогодні, 02:46

Події в Україні

Поблизу Криму розвідка уразила ракетний корабель окупантів (відео)
Поблизу Криму розвідка уразила ракетний корабель окупантів (відео)
Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через пошкодження інфраструктури: перелік
«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через пошкодження інфраструктури: перелік
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
З України почали виїжджати чоловіки віком 18-22 років – Держприкордонслужба
З України почали виїжджати чоловіки віком 18-22 років – Держприкордонслужба
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4551
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
3292
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3145
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2355
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua