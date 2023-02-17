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Хто очолить НАБУ? Антикорупційна організація назвала п'ять підозрілих кандидатів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто очолить НАБУ? Антикорупційна організація назвала п'ять підозрілих кандидатів
Всього до фінального етапу відбору НАБУ пройшов 21 кандидат
фото з відкритих джерел

Чимало учасників конкурсу мають чималі збереження в іноземній валюті, походження яких вони пояснити не можуть

Михайло Буртовий, Олександр Вікул, Віталій Власюк, Семен Кривонос та Олександр Руденко – п’ять кандидатів серед учасників конкурсу з відбору нового директора НАБУ, до яких у громадськості найбільше запитань. Про це після аналізу повідомила організація Transparency International Ukraine.

Хто очолить НАБУ? Антикорупційна організація назвала п'ять підозрілих кандидатів фото 1

Михайло Буртовий

Детектив НАБУ Михайло Буртовий, за даними декларації 2021 року, зберігав готівкою $54,8 тис., а його дружина, яка працює у «ПриватБанку» – $50,7 тис. (у гривневому еквіваленті на сьогодні це понад 3,7 млн грн). Також у декларації за 2022 рік сума валютних готівкових коштів кандидата збільшилась десь на $20 тис., але джерело, із якого Буртовий міг отримати такий прибуток, кандидат не вказав.  

Виникають запитання і стосовно сім’ї Буртового. За даними YouContol, мати кандидата Олександра Буртова володіє понад 60-ма земельними ділянками на Черкащині. А оскільки вона була депутаткою Березівської сільради Маньківського району Черкаської області, стає цікаво, яким чином Олександра Буртова набула цю землю. Також, згідно з анкетою, сестра та брат Буртового проходили службу в органах Нацполіції в Києві. Тому важливо зрозуміти, чи були під час служби Буртового та його родичів випадки, коли за обсягом повноважень вони мали можливість впливати на просування по службі одне одного.

Олександр Вілкул

Начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин Вінницької обласної прокуратури Олександр Вікул у декларації за 2021 рік зазначив, що на рахунках у валюті має майже €48 тис. При цьому в анкеті він написав, що походження цих коштів не має зв’язку з його роботою у прокуратурі, але і будь-якого іншого джерела походження коштів, крім заробітної плати, у декларації не вказано. 

Також є запитання щодо нерухомості Вікула: у реєстрі прав власності на нерухоме майно вартість його квартири зазначена у 39 тис. грн, але в декларації кандидата за 2021 рік ця ж квартира оцінена у 100 тис. грн.

Цікавими є й думки кандидата про корупцію загалом. На своїй сторінці у соцмережах Вікул має допис, де пише (орфографію автора збережено): «Чому за кордоном вважають, що у нас всюди корупція? А тому, що ми самі їм про це постійно говоримо. Беремо кошти на боротьбу з нею. Виявляємо «тисячі» недоброчесних. <…> І дуже мало слів про те, що в Україні Є ЧЕСНІ службовці. А як можна спростувати тезу про наявність корупції? – Ніяк!!? Неможливо надати докази відсутності чого-небуть. Якщо чогось немає, то і доказів цього немає».

З цих тез складається враження, що, на думку Вікула, в Україні корупції немає, але її хтось «вигадує». І тому дивно, чому ж він подається на посаду Директора антикорупційного органа.

Семен Кривонос

Очільник Державної інспекції архітектури і містобудування України Семен Кривонос у 2021 році виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ, проте від посади відмовився та повернувся працювати в митницю.

Тоді кандидат пояснив свою відмову від посади небажанням вступати у полеміку з журналістами «Слідство. Інфо», які випустили розслідування щодо нього. Так, за версією журналістів, при незначних доходах Кривоносу з дружиною вдалося стати власниками семи з половиною гектарів землі, а також будинку та квартири площею 80 квадратів під Києвом.

З моменту розслідування, Кривонос набув у власність ще 10 земельних ділянок, тому потенційному директору НАБУ варто буде пояснити звідки у нього ця нерухомість.

Олександр Руденко

Голова адвокатського об’єднання «РО ЛЕКС» Олександр Руденко у своїй декларації зазначає, що з 2002 року у безоплатному користуванні у нього знаходиться квартира, власником якої є ТОВ «Хамстер Клаб». Поза тим, компанія зареєстрована на рік пізніше, ніж кандидат почав користуватися вказаним житлом, якщо вірити його декларації.

Також Руденко зазначає, що має готівкою $70 тис. та €30 тис. За весь минулий рік ні претендент на посаду Директора НАБУ, ні члени його сім’ї не мали жодних доходів. Постає логічне запитання: чи може кандидат підтвердити законність походження своїх задекларованих заощаджень.  

Крім цього, є одна цікава деталь: Олександр Руденко спровокував ДТП (за що отримав штраф у 850 грн) на автівці, яку не задекларував. Також він не згадав, що був у договірних відносинах про надання правової допомоги з політичними партіями «Третя сила» та «Українці разом» з 2018 по 2020 рік.

Віталій Власюк

Кандидату Віталію Власюку варто буде пояснити, чи поєднував він роботу на посаді заступника голови Київської обласної військової адміністрації із веденням підприємницької діяльності в ТОВ, які надають послуги у сфері права – «ЄПраво», «Магнум Партнерс». А також пояснити, чи бере він участь у роботі цих підприємств, і якщо так, то як саме.

Із 2017 по 2020 роки Власюк обіймав посаду заступника голови Громадської ради АРМА. Саме в цей період головою Агентства був Антон Янчук, якому нещодавно повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

Крім цього, Власюк є головою громадської організації «Асоціація з відстеження та повернення активів». Серед засновників цієї організації є і Володимир Павленко – ексзаступник колишнього голови АРМА Віталія Сигидина. Сам Власюк у своїх соцмережах неодноразово критикував діяльність АРМА.

Непорозуміння у Власюка були і з НАЗК. Коли кандидат працював адвокатом, він представляв компанію «Алтаюр», яка надавала сервери для розміщення інформації з реєстру електронних декларацій. Вартість оренди тоді була вищою за вартість самого орендованого обладнання, тому нині НАБУ розслідує можливу змову екскерівництва НАЗК та компанії «Алтаюр». Тож виникає запитання, як тепер кандидат ставиться до електронного декларування, і яка його позиція щодо епізоду з «Алтаюром». Та й загалом незрозуміло, як саме він, як імовірний очільник НАБУ, планує налагоджувати співпрацю з антикорупційними інституціями, роботу яких раніше неодноразово критикував.

Крім того, брат-близнюк кандидата Владислав наразі є радником голови Офісу Президента. Майбутній директор НАБУ буде розслідувати топкорупцію, а серед фігурантів цілком можуть бути і посадовці ОП. Як у такому разі Віталій Власюк зможе зберегти об’єктивність – невідомо.  

Нагадаємо, що співбесіди на доброчесність з кандидатами на посаду директора НАБУ відбудуться з 20 по 24 лютого. При спілкуванні з учасниками конкурсу комісія буде розглядати відповідність доходів кандидатів їхнім витратам та майну, спосіб життя учасників конкурсу, рівень їхньої професійної етики, політичну нейтральність та інші можливі порушення доброчесності.

Всього до фінального етапу відбору пройшов 21 кандидат. За результатами тестування на знання законодавства та загальні здібності до етапу співбесід мали пройти 22 особи, проте після додаткової перевірки конкурсна комісія виявила, що в кандидата Руслана Габрієляна було недостатньо керівного досвіду, тому його усунули від участі в конкурсі.

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Теги: НАБУ нерухомість конкурс слідство штраф українці Олександр Вілкул розслідування корупція квартира майно

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