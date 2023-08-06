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Командувач Повітряних сил Микола Олещук привітав колег із професійним святом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Командувач Повітряних сил Микола Олещук привітав колег із професійним святом
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
фото: Повітряні сили ЗСУ

Микола Олещук висловив вдячність усім воїнам Повітряних сил за витримку і героїзм, проявлені у перші години повномасштабного вторгнення РФ

У день Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук привітав колег із професійним святом. Відповідне привітання Повітряні сили ЗСУ оприлюднили у Facebook.

Він подякував всім за самовіддану працю в обороні неба від російського вторгнення.

«Сьогодні День Повітряних сил і я хочу подякувати усім вам! Усім, хто захищає небо від російського вторгнення! Позаду мене знищений вертоліт «ВКС расіі», і те, що залишається від крилатих ракет, якими вони тероризують мирне населення!  Позаду мене – свідчення того, що Повітряні сили надійно тримають небо!», - зазначив Олещук.

Генерал-лейтенант підкреслив, що завдяки потужній підтримці наших західних партнерів та надзвичайному героїзму наших військовослужбовців вдалося зберегти контроль над небом.

Він висловив вдячність усім воїнам Повітряних сил за витримку і героїзм, проявлені у перші години повномасштабного вторгнення РФ.

«Тоді ми пообіцяли не віддати ворогу контроль над небом! І ми дотримали свого слова!», – наголосив Олещук.

«Повітряні Сили знищили більш як 3500 повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих…. 24 – балістичні ракети…. понад 2000 безпілотників і 13 «неімєющіх аналогов» «Кинджалів», – сказав генерал-лейтенант.

Він зазначив, що ворожі сили на окупованих територіях мають серйозну перевагу в повітрі. Та попри це наші героїчні льотчики здійснили більш як 14 тисяч бойових вильотів, знищуючи окупанта як у небі, так і на землі.

«Дякую кожному пілоту, який сьогодні б’є ворога ще на радянському літаку, але, сподіваюсь, скоро пересяде на F-16; кожному зенітнику, який воює, чи то на «Петріоті», чи то на старій «трьохсотці»; кожному інженеру, медику, зв’язківцю, розвіднику, курсанту та солдату», - сказав командувач Повітряних сил ЗСУ.

За півтора року з моменту початку війни, понад 3200 військовослужбовців Повітряних сил України були відзначені державними нагородами за свою мужність та героїзм. Серед них 40 воїнів отримали звання Героя України.

«Війна показала, хто чого вартий. Наші люди здатні на неймовірні вчинки, прояви мужності, гуманності, героїзму та самопожертви… Сьогодні – День Повітряних Сил! І ми не святкуємо… ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу!», - підкреслив Олещук.

Нагадаємо, триває 528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. 

Теги: війна вертоліт звання героя Facebook населення балістичні ракети

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