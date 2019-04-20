«День тиші»: поліція зафіксувала дві сотні порушень (оновлено) графіка



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Прихована агітація у день тиші, Івано-Франківськ Фото: Рух Чесно

З початку виборчого процесу поліцейські зареєстрували 9,5 тисяч заяв та повідомлень, пов’язаних з виборами

У передвиборчий «день тиші», 20 квітня, поліція зареєструвала 97 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Вказані факти пов’язані з незаконною агітацією, підкупом виборців та іншими порушеннями. Про це сьогодні повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За його словами, найбільшу кількість заяв та повідомлень про порушення напередодні проведення голосування поліцейські зареєстрували у Дніпропетровській області, Києві, Донецькій та Миколаївській областях.

Так, більшість повідомлень стосувалася розміщення агітаційних плакатів та білбордів. Такі факти зафіксовані у Києві, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Донецькій, Волинській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Окрім того, у Рівненській області до поліції надійшло повідомлення від голови виборчої дільниці про виявлення біля квартири за місцем проживання листа з погрозами. Також у місті Полтава перевіряється повідомлення про те, що невідомі особи роздають агітаційні листівки проти одного з кандидатів у президенти.

«За одним повідомленням відкрито кримінальне провадження. Складено п’ять адміністративних протоколів. Наголошую, що поліція реагує на всі повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства. Закликаємо всіх учасників виборчого процесу дотримуватися закону», – наголосив Фацевич.

Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, станом на 18:00 поліція зафіксувала 201 заяву та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу у «день тиші».

Усього з початку виборчого процесу поліцейські зареєстрували 9,5 тисяч заяв та повідомлень, пов’язаних з виборами. За вказаними фактами відкрито 391 кримінальне провадження. Складено 818 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, у «день тиші», у суботу 20 квітня, агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.