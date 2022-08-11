Десантники 79-ї бригади отримали італійські бронемашини (фото, відео)

Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України

Партія бронетехніки дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон

Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка, вже на східному фронті.

Українські бійці під час прийому техніки не приховують емоцій. «Я думаю, це надія на успішне майбутнє. На перемогу над загарбниками. Ця машина буде сприяти нашій перемозі», – говорять хлопці.

Знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.

«Видно, що нова, все новеньке. Ще не привично до такої техніки. Але будемо пробувати, їздити і перемагати», – наголошують десантники.

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Як повідомив Петро Порошенко, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. П’ятий президент переконаний: зараз всі мають об’єднати зусилля для контрнаступу і перемоги.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.