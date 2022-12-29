Окупанти атакували Дніпропетровщину важкою артилерією та дронами: фото руйнувань
Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії
Росіяни всю ніч тероризували жителів Дніпропетровщини. Вона атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.
«Напружена ніч затяжних тривог… Наші захисники неба збили усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину. А це були п’ять «Шахедів»», – йдеться в повідомленні.
Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач. Минулося без постраждалих.
«Ще до світанку сирена знову попередила про небезпеку. Загроза ударів триває. Перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.
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