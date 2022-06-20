Дніпропетровщина :«приліт» по нафтобазі забрав життя трьох людей

Пожежники працюють уже понад 42 години

Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Внаслідок цього загинуло троє людей. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

«Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого», – зазначив він.

Також керівник ОДА уточнив, що вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я та працюють уже понад 42 години.

Раніше Резніченко повідомив, що зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.