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    Події в Україні

    Дніпропетровщина :«приліт» по нафтобазі забрав життя трьох людей

    Кількість загиблих внаслідок обстрілу збільшилась до трьох осіб - Дніпропетровщина :«приліт» по нафтобазі забрав життя трьох людей
    Кількість загиблих внаслідок обстрілу збільшилась до трьох осіб
    Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

    Пожежники працюють уже понад 42 години

    Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Внаслідок цього загинуло троє людей. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

    «Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого», – зазначив він.

    Також керівник ОДА уточнив, що вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я та працюють уже понад 42 години.

    Раніше Резніченко повідомив, що зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина :«приліт» по нафтобазі забрав життя трьох людей