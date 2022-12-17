Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки окупантів
Зараз на Дніпровській ГЕС працюють бригади
Росіяни за допомогою ракетних ударів по Запоріжжю пошкодили Дніпровську ГЕС. Вона потребує відновлення. Про це повідомив перший заступник мера Запоріжжя Олександр Власюк в ефірі телемарафону.
«Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз там працюють бригади. Відновлення займе трохи часу», – сказав він.
Також чиновник зазначив, що енергосистема міста витримала удар, але потребує ремонту. Енергетики працюють у посиленому режимі.
Власюк уточнив, що всі котельні у місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.
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