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Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки окупантів
фото з відкритих джерел

Зараз на Дніпровській ГЕС працюють бригади

Росіяни за допомогою ракетних ударів по Запоріжжю пошкодили Дніпровську ГЕС. Вона потребує відновлення. Про це повідомив перший заступник мера Запоріжжя Олександр Власюк в ефірі телемарафону.

«Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз там працюють бригади. Відновлення займе трохи часу», – сказав він.

Також чиновник зазначив, що енергосистема міста витримала удар, але потребує ремонту. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Власюк уточнив, що всі котельні у місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія. 

Теги: чиновник росія міністр Запоріжжя

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