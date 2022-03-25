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    Події в Україні

    Окупанти гатили всю ніч по Луганщині, є загиблі

    Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі - Окупанти гатили всю ніч по Луганщині, є загиблі
    Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    У Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих

    Російські окупанти всю ніч обстрілювали населені пункти Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Лінія фронту без змін. Найбільше за ніч окупанти відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, загоряння в квартирах. Рятувальникам вкрай важко виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнюється через обстріли, що не вщухають.

    «В Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих», - повідомив Гайдай.

    Він додав, що там, де окупанти частково зайшли в міста - Попасна та Рубіжне - без змін, ворог не просунувся, міста під українським прапором.

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    Окупанти гатили всю ніч по Луганщині, є загиблі
    Окупанти гатили всю ніч по Луганщині, є загиблі

    Як повідомлялося, 24 березня російські окупанти обстріляли дві церкви в Луганській області.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти гатили всю ніч по Луганщині, є загиблі