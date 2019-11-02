До України з гастролями їде співачка, яка освідчувалася в коханні Путіну
Зірка російського шансону виступала з вимогою пом’якшити запобіжний захід для кримінального «авторитета» – активіст
10 та 11 листопада в Києві та в Одесі виступатиме зірка російського шансону, 65-річна Любов Успенська, яка публічно висловлювала власні симпатії президенту РФ Володимиру Путіну та підтримувала війну на Донбасі.
Про це у себе на Telegram нагадує громадський діяч Сергій Стерненко.
На підтвердження своїх слів він навів відповідні скріншоти з новин із заявами співачки.
Окрім того, як наголошує Стерненко, Успенська виступала з вимогою пом’якшити запобіжний захід для кримінального «авторитета» Олега Медведєва (Шишканова), оскільки він «підтримував ополченців (бойовиків – ред.) Донбасу».
«Як добре, що у нас є позиція держави з цього приводу, і на Успенську не чекають жодні труднощі на кшталт недопуску в Україну або депортації», – іронізує автор повідомлення.