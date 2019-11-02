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    Події в Україні

    До України з гастролями їде співачка, яка освідчувалася в коханні Путіну

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    Зірка російського шансону, 65-річна Любов Успенська - До України з гастролями їде співачка, яка освідчувалася в коханні Путіну
    Зірка російського шансону, 65-річна Любов Успенська
    Фото: EG.ru

    Зірка російського шансону виступала з вимогою пом’якшити запобіжний захід для кримінального «авторитета» – активіст

    10 та 11 листопада в Києві та в Одесі виступатиме зірка російського шансону, 65-річна Любов Успенська, яка публічно висловлювала власні симпатії президенту РФ Володимиру Путіну та підтримувала війну на Донбасі.

    Про це у себе на Telegram нагадує громадський діяч Сергій Стерненко.

    На підтвердження своїх слів він навів відповідні скріншоти з новин із заявами співачки.

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    Окрім того, як наголошує Стерненко, Успенська виступала з вимогою пом’якшити запобіжний захід для кримінального «авторитета» Олега Медведєва (Шишканова), оскільки він «підтримував ополченців (бойовиків – ред.) Донбасу».

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    «Як добре, що у нас є позиція держави з цього приводу, і на Успенську не чекають жодні труднощі на кшталт недопуску в Україну або депортації», – іронізує автор повідомлення.

    Київ культура Україна співачка
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