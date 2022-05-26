Допомога захисникам Маріуполя: розвідка розкрила деталі спецоперації

Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО

Під час перебування захисників Маріуполя на заводі «Азовсталь» до них літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку «Азов» на борту. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов американському військовому виданню The War Zone.

«Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО. Загалом було сім таких місій. Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – УП) Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів», – повідомив Буданов.

Начальник ГУР повідомив також, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на «Азовсталі» їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.

Також на борту гелікоптера під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії «Азов», які підсилили підрозділ, що вже перебував на «Азовсталі».

Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

Нагадаємо, головний розвідник назвав зброю, необхідну Україні для наступу. Як повідомлялося, при розмінуванні території заводу «Азовсталь» у Маріуполі постраждали ще два ворожих сапери.