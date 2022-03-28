Міносвіти назвало кількість навчальних закладів, зруйнованих рашистами

Рашисти гатять по школах і дитячих садочках

Під час війни вже загинули 139 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Внаслідок атак окупантів, за даними Міносвіти, загинули 139 дітей.

«Понад 730 закладів освіти пошкоджено, з них 74 знищено повністю. 139 дітей, на жаль, загинули», — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні.

З 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно

Міносвіти ухвалило рішення, що зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.



