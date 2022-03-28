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    Міносвіти назвало кількість навчальних закладів, зруйнованих рашистами

    Рашисти гатять по школах і дитячих садочках - Міносвіти назвало кількість навчальних закладів, зруйнованих рашистами
    Рашисти гатять по школах і дитячих садочках

    Під час війни вже загинули 139 дітей

    Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

    Внаслідок атак окупантів, за даними Міносвіти, загинули 139 дітей.

    «Понад 730 закладів освіти пошкоджено, з них 74 знищено повністю. 139 дітей, на жаль, загинули», — сказав міністр.

    Раніше повідомлялося, що рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні.

    З 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

    У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно

    Міносвіти ухвалило рішення, що зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.

    Читайте також: Міносвіти запустило NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни


    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки діти війна школа Україна окупація #stoprussia
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    Міносвіти назвало кількість навчальних закладів, зруйнованих рашистами