Дощі, град та шквальний вітер: частину України сьогодні накриє негода



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В окремих районах 12 червня можливий град і шквали 15-20 м/с

У західних, південних областях та на Вінниччині у п'ятницю очікуються грози

У п'ятницю в окремих регіонах України очікуються короткочасні дощі та грози, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень у західній, південній частині та на Вінниччині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями значні дощі; на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі 16-21°, в Карпатському регіоні 11-16; вдень 29-34°, на сході країни до 36°, у південній та західній частинах 26-31°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці були затоплені, негода також повалила дерева.

Також через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

На Закарпатті потужна злива з градом затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи.

До слова, у середу в Києві дерево розчавило дві автівки.