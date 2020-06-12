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    Події в Україні

    Дощі, град та шквальний вітер: частину України сьогодні накриє негода

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    <p>В окремих районах 12 червня можливий град і шквали 15-20 м/с<strong></strong></p> - Дощі, град та шквальний вітер: частину України сьогодні накриє негода

    В окремих районах 12 червня можливий град і шквали 15-20 м/с

    У західних, південних областях та на Вінниччині у п'ятницю очікуються грози

    У п'ятницю в окремих регіонах України очікуються короткочасні дощі та грози, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень у західній, південній частині та на Вінниччині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями значні дощі; на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 16-21°, в Карпатському регіоні 11-16; вдень 29-34°, на сході країни до 36°, у південній та західній частинах 26-31°.

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    У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.

    Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці були затоплені, негода також повалила дерева.

    Також через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

    На Закарпатті потужна злива з градом затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи.

    До слова, у середу в Києві дерево розчавило дві автівки.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер негода буревій
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